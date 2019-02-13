Пассажир упал на рельсы на станции метро «Университет» в Москве
Москва, 13 февраля, 2019, 23:31 — ИА Регнум. На южном участке Сокольнической линии Московского метрополитена вечером 13 февраля произошёл сбой в движении поездов из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Рельсы метрополитена
Движение было приостановлено на участке от станции «Юго-Западная» до станции «Спортивная». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
Сообщается, что на данный момент движение восстановлено и введено в график.
Представитель экстренных служб города сообщил РИА Новости, что на станции «Университет» человек упал на рельсы. Информация о пострадавшем и обстоятельствах инцидента уточняется.