Москва, 13 февраля, 2019, 20:29 — ИА Регнум. Третьяковская галерея продлит время работы выставки художника Архипа Куинджи в последние дни перед её закрытием, сообщили 13 февраля в пресс-службе музея.

Виктор Васнецов. Портрет Архипа Куинджи. 1869

Как уточняется, с пятницы по воскресенье, 15−17 февраля, экспозиция в Инженерном корпусе будет открыта до 23:00 мск.

Напомним, в конце января мужчина вынес картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковки прямо на глазах у посетителей. На следующий день подозреваемый был задержан в подмосковном Заречье, похищенное полотно было возвращено.

11 февраля Министерство культуры России объявило выговор генеральному директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой в связи с данным инцидентом.