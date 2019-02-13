Москва, 13 февраля, 2019, 20:25 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Госдуму на ратификацию протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами РФ и Белоруссии о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 г., передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Протокол предусматривает процедуру согласования и изменения индикативных балансов нефти и нефтепродуктов, а также протоколов в отношении товаров, содержащихся в группах 27 и 29 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, утвержденной решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54 (ТН ВЭД ЕАЭС), для обеспечения внутренних потребностей Белоруссии.

Предусматривается определение компетентными органами государств перечня товаров, запрещенных или ограниченных к вывозу из Российской Федерации в Белоруссию. Протокол устанавливает исключения в отношении запрещенных или ограниченных к вывозу нефтепродуктов.

Так, запреты или ограничения применяются без ущерба для положений, касающихся составления индикативных балансов по номенклатуре товаров группы 27 ТН ВЭД ЕАЭС, таких как бензин автомобильный, дизельное топливо, мазут топочный. При этом изменения в перечень могут вноситься по решению компетентных органов государств сторон согласно законодательству сторон.

Для товаров, не указанных в перечне, предусматривается, что процедура их вывоза осуществляется без составления индикативных балансов.

Протокол определяет ограничения при применении временного периодического таможенного декларирования при экспорте нефтепродуктов из Российской Федерации в Белоруссию и сохраняет возможность применения временного периодического таможенного декларирования при экспорте нефтепродуктов из Российской Федерации трубопроводным транспортом.

При этом при декларировании таможенные органы Российской Федерации руководствуются представленными компетентными органами Белоруссии перечнем субъектов предпринимательской деятельности, являющихся получателями товаров в Белоруссии, и объемами, предназначенными к получению ими товаров.

По данным российской стороны, выпадающие доходы российского бюджета от поставок нефтепродуктов в Белоруссию с учетом ограничения на уровне 100 — 300 тыс. тонн в 4 — 10 млн долларов в год при цене нефти 60 долларов за баррель.