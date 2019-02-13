Ростов-на-Дону, 13 февраля, 2019, 20:18 — ИА Регнум. Ростовские следователи продолжают выяснять обстоятельства преступлений, совершённых главным архитектором Ростовской области. Алексей Полянский был задержан силовиками 12 февраля по подозрению в превышении должностных полномочий. По последним сведениям регионального управления СКР, чиновник, написавший заявление на увольнение за несколько дней до задержания, заключён под стражу.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Согласно материалам уголовного дела, должностные полномочия Полянский превысил в 2010 году, занимая кабинет главного архитектора Ростова-на-Дону. Чиновник незаконно выдал застройщику разрешение на строительство многоквартирного жилого дома с подземной парковкой. Решением суда жилой дом был признан не соответствующим нормам строительства.

«Указанное повлекло тяжкие последствия, в виде невозможности восстановления нарушенных прав участников долевого строительства, денежные средства которых в сумме более 35 млн рублей были похищены», — уточнили в ведомстве.

Помимо этого, указали в следственном управлении, Полянский также незаконно выдал разрешение на строительство здания многофункционального назначения в пределах береговой полосы реки Дон.

ИА REGNUM напоминает, что вместе с Полянским в тот же день были задержаны главный архитектор областного центра Роман Илюгин и главный архитектор Мартыновского района Александр Корчига.