Москва, 13 февраля, 2019, 20:08 — ИА Регнум. Спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко «кажется, что мы живём в разных мирах», когда речь идёт об Ульяновской области, где отмечена «впечатляющая динамика развития», и смотришь телевидение, где «нагнетают» ситуацию сюжетами о санкциях и ограничениях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом она заявила сегодня, 13 февраля, в рамках «Часа субъекта Российской Федерации» и Дней Ульяновской области в верхней палате парламента.

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Выслушав доклады губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и спикера областного парламента Валерия Малышева, Валентина Матвиенко подчеркнула, что у региона, который взял «курс на инновации и высокие технологии», — «впечатляющая динамика развития». По её мнению, перспективы развития области — «хорошие, большие».

"В 4,5 раза увеличился валовой региональный продукт. И знаете, когда нагнетают — смотришь подчас телевидение, газеты — санкции, ограничения. И мы послушали, пообщались с коллегами из Ульяновской области, кажется, что мы живём в разных мирах. Есть, конечно, проблемы, никто их не скрывает — и в целом в стране, и в Ульяновской области, но не на этом надо топтаться, проблемы надо устранять. Руководство региона, что радует, видит эти проблемы», — считает спикер Совета Федерации.

В числе наиболее острых проблем Валентина Матвиенко выделила демографическую. Хотя количество многодетных семей в Ульяновской области растёт, но численность «населения стабильно сокращается».

"В целом демографическая ситуация остаётся непростой. И здесь надо анализировать, усилия много область прилагает: мер поддержки много или их недостаточно, или они не все эффективны, или нужны какие-то дополнительные меры мотивации увеличения рождаемости в регионе. С 2014 года численность населения стабильно сокращается порядка на 5 тыс. человек. Опять-таки есть объективные факторы, но всё-таки надо подумать, какие подходы нужно внедрить для увеличения рождаемости и снижения смертности и в целом улучшения демографической ситуации», — сказала Матвиенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам января — июля 2018 года население Приволжского федерального округа сократилось на 55 317 человек. Ни в одном из субъектов ПФО в указанном периоде не наблюдается естественный прирост населения. Максимальная естественная убыль населения зафиксирована в Нижегородской, Самарской и Саратовской областях. Минимальная естественная убыль наблюдалась в Татарии.

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