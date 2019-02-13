Псков, 13 февраля, 2019, 19:19 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 13 февраля, проходят обыски в офисе регионального отделения партии «Яблоко». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии, следственная группа Следственного комитета России ищет технику, с помощью которой были изготовлены партийные листовки, которые распространялись в преддверии выборов губернатора Псковской области в 2018 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это уголовное дело было возбуждено в сентябре 2018 года после того, как в одном из домов Пскова обнаружили 7 тыс. листовок псковского «Яблока», в которых содержался призыв голосовать против всех кандидатов в губернаторы. Комментируя возбуждение уголовного дела, руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутат областного парламента Лев Шлосберг обращал внимание на мэра Москвы Сергея Собянина, который в одном из предвыборных роликов заявил: «Тебе кажется, что нет достойного кандидата? Но это не предлог не приходить. В конце концов, вычеркни всех — и это тоже будет поступок».

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Напомним, выборы губернатора Псковской области состоялись в сентябре 2018 года. Кандидат от партии «Яблоко» в них не участвовал: Виталий Аршинов снял свою кандидатуру, не пройдя «муниципальный фильтр». Победу на выборах одержал кандидат от «Единой России» Михаил Ведерников.