Призывы псковского «Яблока» портить бюллетени обернулись уголовным делом

Псков, , 16:03 — REGNUM В Псковской области возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав на выборах губернатора региона. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 7 сентября, в областной прокуратуре.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали листовки партии «Яблоко» с призывом «приводить в негодность избирательные бюллетени на выборах губернатора Псковской области путём проставления в них значков напротив всех кандидатов».

Листовки в количестве 7 тыс. экземпляров были обнаружены 5 сентября в подъезде одного из многоквартирных домов Пскова. В прокуратуре также заявили о признаках нарушений законодательства о выборах при изготовлении этих агитационных материалов.

Отмечается, что санкция ч. 1 ст. 141 УК РФ («Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав») предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области 9 сентября состоятся выборы губернатора. Партия «Яблоко» в них не участвует — кандидат от партии Виталий Аршинов снял свою кандидатуру, не пройдя «муниципальный фильтр». На должность губернатора зарегистрированы Михаил Ведерников («Единая Россия»), Сергей Кулаков (Партия пенсионеров России), Антон Минаков (ЛДПР), Аркадий Мурылев (КПРФ) и Игорь Романов («Партия роста»).

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