Москва, 13 февраля, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Дороги в центре Москвы будут разгружены после запуска «четвёртого кольца» — дорожного четырёхугольника из трёх хорд и рокады, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Он опубликовал схему будущих магистралей.

«На графике — ключевой дорожный проект ближайших лет. Три хорды и Южная рокада образуют неправильный четырехугольник, или как уже говорят «четвертое кольцо», которое разгрузит дороги в центре. Общая длина магистралей — больше 300 км», — написал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва возглавила мировой рейтинг городов с загруженными дорогами. Председатель «Союза пассажиров» Кирилл Янков рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что этому способствовали допущенные властями российской столицы ошибки, в результате которых стоит в пробках центральная часть города.