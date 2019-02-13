Токио, 13 февраля, 2019, 17:53 — ИА Регнум. 11 февраля завершился фестиваль снега в городе Саппоро, крупнейшем городе префектуры Хоккайдо на севере Японии. Мероприятие проводится ежегодно с 1950 года и в этом году собрало рекордные 2,74 миллиона посетителей, несмотря на недавние природные катастрофы и землетрясения.

yuichitakashinadrop Фестиваль снега. Саппоро

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», на фестивале было представлено 190 экспонатов, сделанных из снега. В их числе снежная статуя японской теннисистки Наоми Осаки и снежная копия Хельсинкского собора, посвященная 100-летию дипломатических отношений между Японией и Финляндией.

По окончании фестиваля все экспонаты были разрушены, что сильно расстроило жителей и туристов.