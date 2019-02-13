Баку, 13 февраля, 2019, 17:30 — ИА Регнум. Официальный Баку отреагировал на последние заявления премьер-министра Армении по карабахской проблеме, призвав Никола Пашиняна не обострять ситуацию и создать предпосылки для мирного процесса.

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«С одной стороны, Пашинян заявляет о важности создания мирных условий для урегулирования конфликта, с другой, пытается изменить формат переговорного процесса, пытается обвинить Азербайджан в «агрессивной риторике», якобы Баку готовит население не к миру, а к войне», — заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, утверждая, что эта позиция вызывает недоумение.

«Азербайджан поощряет пользу и развитие, которое принесет региону урегулирование конфликта. Чем раньше премьер-министр Армении поймет истину о том, какую пользу принесет региону и конкретно его стране урегулирование конфликта, тем раньше он сможет реализовать обещанную населению Армении «экономическую революцию», — заявила представитель МИД Азербайджана.

Баку утверждает, что озвученные до сих пор руководством Армении заявления вызывают больше вопросов, нежели способствуют мирному урегулированию проблемы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вчера в Национальном собрании говорил о необходимости полноценного участия Карабаха в переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта, заверив, что видит «очень конкретные способы и методы» для этого.