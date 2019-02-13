Мадрид, 13 февраля, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Самопровозглашенные Комитеты по защите республики (CDR) приступили к активным действиям с рассветом, а в 12 часов дня по местному времени призвали людей оставить рабочие места. Полиция была вынуждена разогнать десятки человек, митинговавших у дверей Верховной прокуратуры Каталонии при поддержке бастующих студентов, а вечером, в завершение первого дня устного слушания, сторонники независимости организовали собрание на площади Каталонии (Барселона), на котором присутствовали бывший глава женералитета Артур Мас и представители сепаратистских партий.

SBA73 Уличные протесты в Барселоне

«Тем не менее последствия дня, наполненного протестами, были незначительны, что показало: «мускулы» борцов за независимость встречают суд, который продлится несколько месяцев, ослабевшими», — подводит итоги вчерашнего дня испанское издание, после чего останавливается на акциях сторонников отделения от Испании более подробно.

В первый утренний час члены Комитетов по защите республики осуществили серию блокировок путей сообщения, чтобы прервать нормальное течение жизни в регионе. В Барселоне перекрыли движение на нескольких центральных улицах, а также доступ к Gran Via и проспекту Diagonal. По нескольким автотрассам было не проехать из-за огненных препятствий, созданных с помощью поджога любых воспламеняющихся материалов. В результате имели место задержки в движении и беспокойство людей, напрямую затронутых происходящим, однако в меньшей степени, чем в дни предыдущих протестов, отмечает ABC. К середине утра основные дороги Каталонии функционировали уже как в обычный рабочий день.

Забастовка, начавшаяся в 12 часов, не зашла дальше того, что ушедшие с работы люди собрались возле зданий женералитета и местного парламента. За этим последовала акция протеста у Верховной прокуратуры, где меньше сотни молодых людей в сопровождении нескольких политиков сепаратистских взглядов уселись у дверей. После ряда предупреждений они были разогнаны полицией. Интернет-каналы CDR считают ответственным за это решение министра внутренних дел Каталонии Мигеля Буха, чьей отставки ранее требовали сепаратисты.

Одновременно вчера проходила политическая забастовка учащихся, объявленная профсоюзом студентов. Ее целью было высказаться против начала суда над организаторами каталонского референдума, а также заручиться поддержкой женералитета для переноса контрольного тестирования, намеченного как раз на вторник. По сведениям местного министерства образования, акция имела разный успех: в некоторых учебных заведениях ее поддержало больше 50% молодых людей, в других — меньше 15% (например, в Жироне и Барселоне).

Наконец, после 19:00 члены сепаратистских партий и те, кто их поддерживает, собрались на площади Каталонии под девизом «Самоопределение не преступление». Помимо Барселоны, подобные акции были организованы и в других крупных городах Каталонии. Вчерашний день можно рассматривать как пролог ко всеобщей забастовке, намеченной на 21-е число, считает испанское СМИ.