Ашхабад, 13 февраля, 2019, 17:05 — ИА Регнум. Свыше 100 грузовых вагонов, следовавших через территорию Туркмении, не могут попасть в Таджикистан, поскольку их задержали таджикские железнодорожники, пишет «Азатлык».

Дарья Антонова ИА REGNUM

В застрявших в Туркмении вагонах находятся хлопковое масло, горюче-смазочные материалы, мрамор и кокс, предназначенный для «TALCO» — комплекса по производству алюминия, являющегося флагманом индустрии Таджикистана и одним из его бюджетообразующих предприятий.

Таджикская сторона утверждает, что до сих пор не получила от туркменских властей никаких разъяснений по поводу запрета транзита грузов, следующих в Таджикистан.

Также ранее, 4 февраля 2019 года, власти Туркмении вновь запретили транзитный проезд по своей территории для следующих в Таджикистан большегрузных автомобилей, сообщает «Хроника Туркменистана». В итоге уже около 100 фур застряли на узбекско-туркменской и иранско-туркменской границе.

ИА REGNUM напоминает, что это уже не первый случай, когда туркменские власти вводят запрет на транзит таджикских грузов через территорию Туркмении.

Так, в сентябре 2018 года грузовые машины, направлявшиеся в Таджикистан застряли на границе почти на месяц. Министерство иностранных дел Туркмении объяснило, что сделано это было «из соображений безопасности и в целях борьбы с транзитом наркотиков».