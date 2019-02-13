Москва, 13 февраля, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Жители 20 домов Москвы пытаются вернуться в программу реновации, заявил 13 февраля журналистам вице-мэр столицы Марат Хуснуллин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«На собрании собственников жилья они проголосовали против, а сейчас стараются опротестовать итоги голосования в судах», — сказал он.

Вице-мэр пообещал взять дома в работу, если суды примут соответствующие решения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе реновации в 2019 году переселят около 12 тысяч человек.