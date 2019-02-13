Москва, 13 февраля, 2019, 17:01 — ИА Регнум. Обещание не повышать пенсионный возраст до 2036 года — не более, чем попытка самопиара. Такое мнение 13 февраля высказал доктор экономических наук Валентин Катасонов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

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«Наши чиновники любят апеллировать какими-то показателями в 2024, 2036, даже 2050 году. Это все загрязнение «блогосферы» токсичным мусором. Орешкина я бы назвал загрязнителем. Ничего рационального в этом нет. Если бы он сказал, что в следующем году снизят пенсионный возраст граждан России, я бы воспринял его слова серьезно», — высказал экономист свое отношение к словам министра экономического развития России Максима Орешкина, который сообщил, что до 2036 года пенсионный возраст в России больше поднимать не будут.

Катасонов, напомнил, что предшественник Орешкина на посту министра — Алексей Улюкаев, отбывающий в колонии наказание за взятку, тоже любил делать прогнозы на длительные сроки. Тем самым он и другие чиновники попросту надеются, что со временем их слова забудут.

«Если бы господин Улюкаев или Орешкин сидели бы на даче и мечтали, это одно дело, а в данном случае это диагноз, который свидетельствует что они маются от безделья и не знают, как себя показать. Это попытка показать себя умным, показать, что он социально ориентированный министр. Это такой набор для повышения своего рейтинга. Это не министры, это актеры, которые давно усвоили чего от них хотят и на ярко освещенной сцене они озвучивают свои роли, сценарии», — оценил Катасонов прогноз министра экономического развития России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Орешкин сделал скандальное заявление в интервью изданию «Ведомости». Министр экономического развития России сообщил, что дальнейшего повышения пенсионного возраста не предусмотрено, по крайней мере до 2036 года.