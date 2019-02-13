Екатеринбург, 13 февраля, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Екатеринбург может стать первым городом, в котором стартует интерактивный проект «Профилактика-2020», где детей обучат действовать в экстремальных ситуациях. Об этом заявил автор проекта, координатор Совета отцов при Уполномоченном при президенте по правам ребёнка Евгений Бережных на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

В рамках проекта будут созданы стационарные комнаты, в которых с помощью мультимедийных средств ребенок сможет попасть в разные локации. Пол, стены и потолок будут оснащены экранами, чтобы усилить «эффект присутствия». Для детей смоделируют экстремальные ситуации: пожар, сложную ситуация на дорогах и другие «эксцессы», в которые могут попасть несовершеннолетние граждане, сказал автор проекта.

Проект уже поддержан МЧС и делается во взаимодействии с министерством. Авторы хотят подписать соглашение о взаимодействии с уполномоченным по правам ребенка РФ Анной Кузнецовой. На данный момент решается вопрос с финансированием «Профилактики». Авторы хотят запустить проект в Екатеринбурге.

Напомним, 6 декабря в общежитии экономико-технологического колледжа в Екатеринбурге произошёл пожар. Из общежития самостоятельно эвакуировались 200 человек, возгорание потушили сами жители без участия пожарных, которые прибыли позднее.