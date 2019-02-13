Москва, 13 февраля, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Больше повышать пенсионный возраст в России некуда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 февраля заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»), комментируя планы МЭР и Минфина по пенсионному возрасту.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Уже один раз повысили, дальше, мне кажется, уже некуда», — заявил Толстой.

При этом парламентарий отдал должное специфике работы министерств, которые действуют согласно закону о стратегическом планировании.

«Такая специфика у этого министерства и у этого молодого очень талантливого министра, что они видят очень далекие горизонты, которые нам не видны», — отметил Толстой.

Он считает, что не стоит обращать внимание на это заявление Орешкина.

«А это (повышение пенсионного возраста), которое было, оно планировалось Орешкиным? Нет. Не Орешкиным планировалось, это тоже понятно», — заключил вице-спикер Госдумы.

Глава МЭР Максим Орешкин сообщил в интервью «Ведомостям», что в прогнозе министерства до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено.