Москва, 13 февраля, 2019, 14:43 — ИА Регнум. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин попытался успокоить граждан, заявив, что нового повышения пенсионного возраста не планируется до 2036 года, однако по факту не сказал ничего существенного и никак не успокоил общество. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 февраля заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

Ни Минэкономразвития, ни Минфин не предполагают нового повышения пенсионного возраста в ближайшие годы, заявил Орешкин в интервью «Ведомостям». Так, по его словам, в долгосрочном планировании до 2036 года финансово-экономический блок правительства опирается на то, что правила выхода граждан на пенсию более меняться не будут.

«Что касается сути заявления — действительно, повышать пенсионный возраст больше и некуда, поэтому об этом можно было бы и не говорить. Но смысл такого заявления в том, что это попытка как-то успокоить тот негатив, который проявился в обществе с запуском пенсионной реформы. Но эффект от этого заявления нулевой», — считает Емельянов.

По его словам, такие утверждения министра никак не скажутся на отношении граждан к проведению пенсионной реформы, направленной на изменение основных параметров выхода граждан на пенсию.

«Это пустое заявление, которое не имеет никакого значения. Максим Орешкин не провидец, чтобы что-то предсказывать, и сейчас никто не может сказать, что будет в 2036 году и после и где тогда будет сам Орешкин», — заявил Емельянов.

С 2019 году в РФ стартовала пенсионная реформа. Возраст выхода на пенсию для граждан РФ будет расти по году в год — и к 2024 году достигнет 60 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Такие нововведения правительство объясняло необходимостью повышать довольствие пенсионеров на 1 тыс. рублей каждый год, чтобы к 2024 году средний размер пенсии составил 20 тыс. рублей.