Реставрация памятника «Родина-мать зовёт!» обойдётся бюджету РФ в 668 млн
Волгоград, 13 февраля, 2019, 14:31 — ИА Регнум. ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» ищет подрядчика для реставрации монумента «Родина-мать зовет! «на Мамаевом кургане в Волгограде. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, извещение о проведении конкурса было опубликовано на портале госзакупок 12 февраля.
Начальная стоимость контракта составляет 668 млн 276 тыс. 270 рублей. Деньги на ремонт памятника выделят из федерального бюджета. Заявки от претендентов будут приниматься до 6 марта. В графе «Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг» значится март 2020 года.
Днём ранее был объявлен аукцион на оценку эксплуатационной надёжности, долговременной безопасности скульптуры «Родина-мать зовёт!» и инструментальный мониторинг Большой подпорной стены с художественным рельефом Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Минкультуры заявило о готовности выделить для реставрации монумента 2 млрд рублей. 14 июня 2018 года у подножия Мамаева кургана был открыт парк.