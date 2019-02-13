Волгоград, 13 февраля, 2019, 14:31 — ИА Регнум. ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» ищет подрядчика для реставрации монумента «Родина-мать зовет! «на Мамаевом кургане в Волгограде. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, извещение о проведении конкурса было опубликовано на портале госзакупок 12 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Родина-мать

Начальная стоимость контракта составляет 668 млн 276 тыс. 270 рублей. Деньги на ремонт памятника выделят из федерального бюджета. Заявки от претендентов будут приниматься до 6 марта. В графе «Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг» значится март 2020 года.

Днём ранее был объявлен аукцион на оценку эксплуатационной надёжности, долговременной безопасности скульптуры «Родина-мать зовёт!» и инструментальный мониторинг Большой подпорной стены с художественным рельефом Мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году Минкультуры заявило о готовности выделить для реставрации монумента 2 млрд рублей. 14 июня 2018 года у подножия Мамаева кургана был открыт парк.