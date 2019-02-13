Москва, 13 февраля, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Стоимость ипотечных кредитов, к сожалению, мало зависит от желания и приказаний даже первого лица государства и определяется исключительно рыночными механизмами. Главным из которых является ключевая ставка Банка России, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

AlexanderStein Ипотека

«Конечно, есть еще ряд факторов, влияющих на ипотечные ставки, но большинство из рычагов воздействия носит характер адресной помощи для отдельных категорий граждан и предполагает расходование значительных средств из бюджета государства. На настоящий момент нельзя сказать, чтобы в бюджете были дополнительные деньги на сдерживание процентных ставок по ипотеке», — полагает эксперт.

Так что всевозможные программы помощи льготным категориям заемщиков (многодетные и молодые семьи, военные, молодые специалисты и т.д.) не слишком масштабные и зачастую реализуются силами не только федеральных властей, но и за счет бюджетов отельных регионов.

«Таким образом, в основном ставки по ипотеке будут зависеть от монетарной политики Центробанка РФ и в наименьшей степени — от призывов «не допускать подорожания», — считает Коренев.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета заявил, что нужно внимательно следить за ипотечной ставкой в РФ и стимулировать строительство жилья, не допуская подорожания ипотеки.

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