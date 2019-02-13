Астана, 13 февраля, 2019, 14:22 — ИА Регнум. В Казахстане планируют ужесточить правила аккредитации журналистов для освещения публичных мероприятий, сообщает 13 февраля агентство «КазТАГ» со ссылкой на соответствующий проект приказа министерства информации и коммуникаций.

Казахстан

Согласно проекту документа, для получения аккредитации необходимо предоставить заявление, копию документа, удостоверяющую личность журналиста, письменное согласие журналиста на соблюдение внутреннего распорядка аккредитующей организации и соблюдения правил, установленных модератором.

Кроме того, потребуется также предоставить копию документа, подтверждающего наличие договорных отношений между журналистом и СМИ, от имени которого он выступает.

В проекте постановления также вводится новое основание для отказа в аккредитации. В частности, журналисты могут получить отказ в случае «отсутствия возможности размещения журналистов в помещениях, где проводятся заседания».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным вашингтонского института Катона, Казахстан занял 90-е место по оценке политического давления и контроля над СМИ. В министерстве информации и коммуникации республики назвали оценку субъективной.