Париж, 13 февраля, 2019, 14:06 — ИА Регнум. Согласно статистике международной организации вина (OIV), за последние двадцать лет потребление вина во Франции сократилось более чем на 20%, передает Europe1.

jill111 Вино

По данным исследования, в среднем в 2016 году каждый взрослый француз «поглощал» 51,2 литра вина, что на 28,4% меньше по сравнению с 71,5 литрами в 2000 году. В целом, в 2017 году потребление вина во Франции сократилось на 21,7% до 27 млн гектолитров вина против 34,5 млн в 2000 году.

Между тем, в США стали потреблять вино больше. Согласно отчету, в 2017 году в США употребили 32,6 млн гектолитров вина против 21,2 млн в 2000 году.

Если рассматривать потребление вина на душу населения, то Португалия занимает первое место в мире. В 2016 году жители Португалии выпили 51,4 литра вина против 53,2 литра в 2000 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года генеральный директорат по вопросам конкуренции, по делам потребителей и борьбе с мошенничеством Франции начал расследование по делу о продаже испанского розового вина под маркой «Произведено во Франции».