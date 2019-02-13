Москва, 13 февраля, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Расчёт властей Москвы на уменьшение пробок в центре столицы из-за сужения проезжей части оказался неверным, считает председатель «Союза пассажиров» Кирилл Янков. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя лидерство Москвы в рейтинге городов с самыми загруженными дорогами, после того, как сократилось количество парковочных мест внутри Садового кольца, люди в центр меньше ездить не стали.

Автомобильный затор

«Хочу отметить, что многое, из того, что делают власти Москвы, является правильным. Однако, на мой взгляд, они совершили две принципиальные ошибки. Подозреваю, они сделали ставку на то, что если в центре столицы дороги станут уже и число парковочных мест сократится, люди станут туда меньше ездить. На мой взгляд, расчёт неверный», — отметил Янков.

Вторая ошибка, по его мнению, состоит в том, что акцент при строительстве новых станций метрополитена был сделан на окраинных районах Москвы, а не в центральных, где и были сужены дороги.

«Понятно, что строить метро в центре дороже, но вместо 50 новых станций на окраине, лучше построить 15−20 в центре», — считает Янков.

Он отметил, что пробки в основном собираются в центральной части города внутри Третьего кольца. В частности, Московские центральные диаметры, строительство которых сейчас активно происходит за пределами Садового кольца, также не помогут разгрузить пробки в центре столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва второй год подряд занимает лидирующее место в рейтинге городов с самыми загруженными дорогами.

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