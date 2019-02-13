Санкт-Петербург, 13 февраля, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга воспользовались средствами из резервного фонда городского правительства, чтобы усилить уборку территорий от снега и льда. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, выступая 13 февраля перед депутатами Законодательного собрания Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника в Петербурге

«Да, резервный фонд губернатором был раскрыт, но, к сожалению, он не может тратиться в том количестве, которое мы хотим. Есть существующие нормы оплаты за определенные объемы работы», — сказал Бондаренко.

По его словам, ситуация с дворниками существенно не изменилась, потому что «много желающих работать за 30 тысяч рублей в месяц не нашлось».

«Приходили люди, пробовали и уходили. Поэтому нам пришлось договариваться со строительными организациями, с промышленными предприятиями, использовать своих специалистов, из управляющих компаний и районных жилищных агентств, для того, чтобы исправить эту ситуацию. Надо платить достойную зарплату, тогда появятся люди», — заявил вице-губернатор.

Он предположил, что если установить дворникам в Петербурге зарплату в 50 тысяч рублей, добавив еще 30 тысяч рублей на человека на обеспечение их работы, «наверное, за эти деньги мы найдем специалиста ручного труда».

«За те деньги, которые мы сейчас готовы платить, их просто нет», — заявил Николай Бондаренко.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля, в ответ на предложение депутата Заксобрания Петербурга Бориса Вишневского («Яблоко») о привлечении средств резервного фонда для того, чтобы нанять дополнительных дворников, в Смольном ответили:

«Правовые основания для заключения дополнительных государственных контрактов Санкт-Петербурга на ручную уборку отсутствуют, так как требования по обеспечению ручной уборки учтены в уже заключенных государственных контрактах Санкт-Петербурга».

«Таким образом, выделенные средства из Резервного фонда правительства Санкт-Петербурга для оплаты работ по ручной уборке будут не освоены», — объясняли в Смольном.

Однако 6 февраля врио губернатора Александр Беглов заявил, что для уборки города «дано поручение задействовать средства из резервного фонда».

Этой зимой улицы и дворы Петербурга убирают 9,5 тыс. дворников и 1,8 тыс. единиц уборочной техники, что как минимум в три раза меньше имеющейся потребности. К тому же для новой техники, если она будет закуплена, придется нанять водителей-механизаторов из расчета двухсменной работы.