Москва, 13 февраля, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Понижение прогноза роста мирового спроса на нефть в 2019 году в первую очередь связано с рисками замедления глобального ВВП и, если экономика США на данном этапе все еще находится на подъеме, то дела в Еврозоне обстоят намного хуже, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ФИНАМ Сергей Дроздов.

ArtseBie Нефть

Так, согласно опубликованному прогнозу Европейской комиссии, в текущем году рост экономики ЕС может составить 1,3%, против ожидавшихся 1,9% в ноябре. Ухудшение оценки ВВП связано с неопределенностью процесса Brexit и замедления темпов роста экономики Китая.

«Сейчас в отличие от биржевых площадок, рынок энергоносителей более сдержанно относится к возможному заключению торговой сделки между США и КНР и по большей части закладывается на историю с замедлением мировой экономики», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 50 тыс. баррелей в сутки, до 1,24 млн баррелей/

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