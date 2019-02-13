Астана, 13 февраля, 2019, 12:01 — ИА Регнум. Доход научных проектов в рамках грантового финансирования АО «Фонда науки» по итогам 2018 года составили 852 млн тенге ($2,28 млн), заявил президент фонда Ануарбек Султангази, сообщает 13 февраля агентство «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Казахстана

Он привел в качестве примера несколько успешных проектов. В частности, Кокчетвские минеральные воды получили 441 млн тенге ($1,18 млн) дохода от выпуска продукции.

Султангази привел также в пример компанию «Казтехникос», которая внедрила в производство источники питания для светодиодных ламп, продлевающие срок службы источников света в несколько раз.

Напомним, 13 февраля в Астане прошла встреча депутатов Сената с учеными и предпринимателями, которые реализуют свои проекты в рамках грантового финансирования.