Брюссель, 13 февраля, 2019, 11:49 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не планирует размещать ядерное вооружение на территории Европы. Такое заявление сегодня, 13 февраля, сделала заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. По её словам, этого не произойдёт даже в случае прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

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«У нас нет планов размещать в Европе новые наземные системы с ядерным оружием», — заявила Геттемюллер в интервью изданию Sueddeutsche Zeitung.

По её словам, члены блока хотят обсудить возможные ответные меры на создание Россией новых ракет. Кроме того, если Россия уничтожит ракеты 9M729, Вашингтон будет готов продолжить переговоры по ДРСМД,

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее об отсутствии у США планов по размещению в Европе крылатых ракет наземного базирования заявляла заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон. По её словам, «последующие меры будут разрабатываться с учётом консультаций с партнёрами и союзниками».

Напомним, 2 февраля США объявили о выходе из договора с Россией о РСМД. Решение Вашингтона вступит в силу через шесть месяцев — в августе 2019 года. При этом уже сейчас президент США Дональд Трамп не исключил возможности заключения нового соглашения взамен ДРСМД, однако в расширенном составе, в частности, с участием Китая и Индии.