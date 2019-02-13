Киев, 13 февраля, 2019, 10:50 — ИА Регнум. По итогам 2018 года долги населения Украины за потреблённое электричество увеличились почти на $173 млн или на 16%, заявила председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

«Суммарная стоимость потреблённой электрической энергии потребителями в 2018 году составила 195 081 млн грн., задолженность потребителей на начало 2018 года — 28 942 млн грн., на конец года — 33 611 млн грн., прирост задолженности за год составил 16%, или 4 670 млн грн.», — рассказал она.

Кривенко отметила, что указанные цены даны с учётом НДС.

Напомним, после государственного переворота 2014 года тарифы на Украине за услуги ЖКХ выросли в разы, а некоторые — на порядки. Около 60% населения Украины не в состоянии платить по новым тарифам, люди требуют предоставления субсидий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко заявил, что субсидии являются сферой колоссального воровства государственных средств, поскольку власти не называют точного числа получателей субсидии, а озвученные разными чиновниками цифры различаются на миллион-полтора.

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