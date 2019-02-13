Москва, 13 февраля, 2019, 10:40 — ИА Регнум. В Совете Федерации России продолжаются Дни Ульяновской области. Состоялись заседания комитетов, на которых рассмотрены предложения региона по развитию ключевых отраслей: здравоохранения, образования, транспорта, экономической и финансовой сфер. Сегодня, 13 февраля, глава региона Сергей Морозов и председатель Законодательного собрания Валерий Малышев выступят на заседании верхней палаты парламента в рамках «Часа субъекта Российской Федерации», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ulgov.ru Дни Ульяновской области в Совете Федерации

Ранее губернатор Сергей Морозов на заседании Комитета по экономической политике высказал о необходимости создания в регионе территории опережающего социально-экономического развития в моногороде Инза. По его словам, это крупный железнодорожный узел, через который проходят составы из западной части страны на Урал, в крупнейшие города Поволжья и Среднюю Азию, более половины экономики территории составляет промышленное производство.

«Тем не менее город сталкивается с проблемами, характерными для большинства малых населенных пунктов России: оттоком населения, ухудшением социального и экономического положения. Соответствующую заявку о создании ТОСЭР регион направил в Министерство экономического развития РФ в 2018 году. Присвоение статуса позволит Инзе запустить 11 инвестиционных проектов. В результате их реализации в консолидированный бюджет Ульяновской области поступит свыше 1,1 млрд рублей», — сказал Сергей Морозов.

Говоря об инвестиционной политике, глава региона акцентировал внимание на «точках роста», главными из которых являются особая экономическая зона портового типа (ПОЭЗ), индустриальный парк «Заволжье», ТОСЭР «Димитровград», развитие возобновляемых источников энергии. По словам губернатора, в 2019—2021 году на территории ПОЭЗ планируется развернуть центр кастомизации ближне‑ и среднемагистральных воздушных судов, предприятия по их окраске, техническому обслуживанию и ремонту. Реализация этих проектов предполагает наличие постоянно действующего аэропорта. Таким образом, подчеркнул глава региона, модернизация пункта пропуска через государственную границу в аэропорту «Ульяновск-Восточный», построенного в 2001 году, — основное условие для их реализации. Дополнительно прорабатывается вопрос о привлечении федерального финансирования для модернизации инфраструктуры аэропорта.

Ряд предложений связан с правовыми аспектами деятельности ПОЭЗ. В частности, с обязанностью резидентов предоставлять в таможенный орган обеспечение уплаты пошлин. Сегодня эта мера сдерживает малых предпринимателей, для которых сумма обеспечения от 2,5 до 30 млн рублей несоразмерна масштабам производств.

Кроме того, девелоперские компании готовы создавать в ПОЭЗ складские, производственные и офисные помещения для последующей сдачи в аренду. В то же время есть компании, готовые заниматься производственной, складской либо торговой деятельностью, но не готовые осуществлять значительные капитальные вложения. В связи с этим расширение перечня видов деятельности, доступных резидентам ПОЭЗ, — резерв для привлечения новых инвесторов. Это также позволит разделить обязанности между девелоперами и операторами, простимулирует инновационное предпринимательство.

На рассмотрение были вынесены транспортные проекты. В частности, поддержана просьба о выделения федеральных средств на строительство левобережной развязки Президентского моста протяженностью 2,1 км. Речь идёт о предоставлении в 2021—2023 годах 3,3 млрд рублей для обустройства второго этапа второго пускового комплекса моста через Волгу. Напомним, Президентский мост ввели в эксплуатацию в 2009 году. В 2012 году построили правобережную развязку на пересечении ул. Юности и Розы Люксембург, завершив первый этап второго пускового комплекса. Это позволило сократить расстояние, которое проезжают автомобили в правобережной части, на 10 км. Кроме того, был рассмотрен вопрос о строительстве объездной дороги в Димитровграде протяжённостью порядка 40 км обхода.

На заседание комитета по аграрной политике и природопользованию были внесены предложения по привлечению в сельскую местность молодых специалистов. По данным властей, прогноз дополнительной потребности в квалифицированных кадрах в перспективе на пять лет будет составлять 1400 человек, на что потребуется 344,8 млн рублей средств на выплаты молодым специалистам. Также в комитете были затронуты вопросы упрощения передачи земель сельскохозяйственного назначения в собственность региона или муниципалитета, перевода их в другую категорию, а также проблемы субсидирования аграрных вузов по программам Минсельхоза.

На федеральном уровне поддержаны противооползневые и экологические мероприятия. К примеру, в 2019 году планируется реконструировать очистные сооружения в Новоульяновске стоимостью 258 млн рублей, провести первый этап проекта реконструкции городских очистных сооружений канализации правобережья Ульяновска, на что будет направлено 659 млн рублей. Также запланирована реконструкция очистных сооружений в Ульяновске, Димитровграде, Новоульяновске, Барыше, Сенгилее, посёлке Цемзавод, рабочем посёлке Старая Майна.

Получило поддержку предложение о выделении федеральной субсидии на строительство нового спального корпуса в специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов в селе Акшуат, поднят вопрос о строительстве инфекционного корпуса областной детской клинической больницы имени Ю. Ф. Горячева и хирургического корпуса областного онкологического диспансера.

Также в рамках Дней Ульяновской области в Совете Федерации поднят вопрос по сохранению лесов и лесовосстановительных работ, поддержана инициатива о проведении первого Всероссийского фестиваля северной ходьбы и обсуждено предложение о признании северной ходьбы как спортивной дисциплины, рекомендовано опыт по работе со старшим поколением рекомендовать для тиражирования в регионах. Кроме того, ульяновские власти предложили принять национальный план развития социальной сплоченности.