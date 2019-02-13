Ленинградская область, 13 февраля, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области не намерены увеличивать темпы роста жилищного строительства в регионе. Новые жилые районы, прежде всего, должны быть обеспечены социальной инфраструктурой. Об этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил на региональном съезде строителей.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство жилья

«Строительство в регионе не должно быть стихийным и скачкообразным — социальные объекты должны возводиться параллельно с жильем. Кроме того, у нас нет необходимости в высоких темпах ввода жилья: оптимальный объем составляет 2,3−2,4 млн квадратных метров в год», — сказал Александр Дрозденко, слова которого приводит пресс-служба губернатора.

В 2018 году в Ленинградской области введено в эксплуатацию 2,641 млн кв. м жилья, из них 860 тыс. кв. м — индивидуальное жилое строительство.

«Неправильно считать, что Ленинградская область — это только строительство жилья на пригородных территориях. Жилые и социальные объекты для комфортной жизни строятся во всех муниципальных районах», — сказал Александр Дрозденко.

В 2018 году на социальную инфраструктуру из областного бюджета выделено 8,6 млрд рублей, профинансировано строительство 118 социальных объектов. Из федерального, областного и местного бюджетов в 2018 году было выделено около 4,2 млрд рублей на приобретение, строительство и реконструкцию 29 таких объектов.

Тем временем в Ленинградской области 12 февраля назначен новый председатель комитета по архитектуре и градостроительству. Им стал Игорь Кулаков, который с 2009 года был главой МО «Аннинское городское поселение».

Глава региона поставил перед Кулаковым задачи завершить работы по описанию границ населенных пунктов и постановке их на кадастровый учет, утвердить во всех населенных пунктах градостроительную документацию и привести правила землепользования и застройки в соответствие с региональными нормативами.

Кроме того, от нового главы комитета по архитектуре и градостроительству Дрозденко потребовал взять под жесткий контроль плотность застройки, высотность и формирование комфортной среды, а также соответствие количества социальных объектов количеству населения.