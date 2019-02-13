Москва, 13 февраля, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на упрощение защиты прав групп граждан, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля. Вводится новый правовой институт рассмотрения дел.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Замглавы Минюста Денис Новак отметил, что ранее такой механизм был доступен по экономическим спорам. Нормы предлагается распространить на нарушения прав потребителей, нарушения тарифообразования, введение взносов и прочее.

Устанавливаются процессуальные права участников группы, порядок ведения дела о защите прав группы лиц, присоединения заинтересованных лиц к заявленному требованию, замены лица, выступающего в защиту интересов группы лиц, сертификации группы лиц, распределения судебных расходов, а также порядок рассмотрения судами этой категории дел.

Прописывается, что правовой институт может быть применен судом общей юрисдикции при рассмотрении любых категорий гражданских дел (за исключением дел особого производства).

Кроме того, с иском в защиту прав и законных интересов группы лиц также могут обратиться органы, организации и не являющиеся членами группы лиц граждане. Сейчас такое право предоставлено только общественным объединениям потребителей.

Также предлагается наделить должностных лиц органа государственного надзора в сфере защиты прав потребителей полномочиями обращаться в суд с заявлением в защиту прав потребителей и законных интересов отдельных потребителей (группы потребителей, неопределенного круга потребителей).

Документ предлагается доработать ко второму чтению. В частности, отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»), требует проработки порядок заключения членами группы соглашения о судебных расходах. Согласно законопроекту, порядок утверждается судом на стадии подготовки дела. Парламентарии уточнят, что в соглашении о судебных расходах не должно указываться конкретных сумм, а только пропорции, поскольку к иску могут присоединяться новые лица.