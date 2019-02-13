Вашингтон, 13 февраля, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Задолженность Венесуэлы перед Китаем и гарантии китайских инвестиций в экономику латиноамериканской страны обсуждают дипломаты КНР в ходе переговоров с представителями венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Nicolasmaduro.org.ve Встреча Николаса Мадуро и Си Цзиньпина в Венесуэле. 2014

По данным собеседников издания, контакты проходили в минувшие недели в Вашингтоне. При этом китайские власти официально поддерживают действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Речь шла о гарантиях возврата долга Пекину и сохранении китайских инвестиций в случае, если власть в Венесуэле возьмет переходное правительство.

Отмечается, что Венесуэла получила от китайской стороны займы в счет последующих поставок нефти на $50 млрд. Еще не погашена сумма в размере $20 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, Венесуэла переживает острый политический и экономический кризис. Глава оппозиции Хуан Гуайдо ранее провозгласил себя временным главой государства, поддержку ему выразили США и ряд других стран.

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