Астана, 13 февраля, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Объем производства бензина нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) Казахстана в январе составил 378,9 тыс. тонн, что на 30,9% больше, чем в январе 2018 года, сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики.

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Производство авиакеросина выросло на 57,2%, до 60,7 тыс. тонн, сжиженного пропана и бутана — на 7%, до 220,7 тыс. тонн, газойля — на 9,4%, до 395,9 тыс. тонн. Производство мазута сократилось на 29%, до 245,4 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля заместитель министра энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что правительство республики планирует в ближайшее время выпустить постановление, в котором будет введен запрет на экспорт дизельного топлива с территории страны.

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