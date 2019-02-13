Москва, 13 февраля, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Уставный капитал украинского Сбербанка увеличен головной кредитной организацией на 3,3 млрд грн (8 млрд рублей или $122 млн по текущему курсу). Об этом говорится в сообщении украинского банка.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

Докапитализация составила 15,9% — до 24,065 млрд грн. Итогом наращивания уставного капитала стало формирование дополнительных резервов под кредиты и увеличение достаточности капитала, пояснили в банке.

По итогам 2018 года чистый убыток Сбербанка составил 7,6 млрд грн. Дочерний банк Сбербанка был учрежден на Украине в 2001 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что переговоры о продаже украинского банка ведутся со всеми заинтересованными сторонами. Решение о продаже украинского банка было принято после введения санкций Киева в отношении пяти российских банков.