Москва, 13 февраля, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Мощную «гравитацию» приобретет российская экономика через шесть лет. В Россию потянутся «лучшие умы и идеи», говорится в статье премьер-министра России Дмитрия Медведева о стратегических целях развития страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Правительству нужно решить «уравнение национального успеха» через ускорение экономического роста. Пользу от развитой экономики ощутит каждый житель России, отметил Медведев.

«И я уверен, что российская экономика через шесть лет будет обладать мощной «гравитацией», — подчеркнул Медведев в авторской колонке РИА Новости.

В таком состоянии Россия сможет сконцентрировать «лучшие умы и идеи» — и отечественные и зарубежные, добавил он.

Речь идет о ключевых направлениях экономики и социальной сферы и реализации 12 национальных проектов, пояснил глава правительства. Цена вопроса, включая инфраструктурный план, — 25,7 трлн рублей.

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