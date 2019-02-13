Медведев предрек российской экономике мощную «гравитацию»
Москва, 13 февраля, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Мощную «гравитацию» приобретет российская экономика через шесть лет. В Россию потянутся «лучшие умы и идеи», говорится в статье премьер-министра России Дмитрия Медведева о стратегических целях развития страны.
Правительству нужно решить «уравнение национального успеха» через ускорение экономического роста. Пользу от развитой экономики ощутит каждый житель России, отметил Медведев.
«И я уверен, что российская экономика через шесть лет будет обладать мощной «гравитацией», — подчеркнул Медведев в авторской колонке РИА Новости.
В таком состоянии Россия сможет сконцентрировать «лучшие умы и идеи» — и отечественные и зарубежные, добавил он.
Речь идет о ключевых направлениях экономики и социальной сферы и реализации 12 национальных проектов, пояснил глава правительства. Цена вопроса, включая инфраструктурный план, — 25,7 трлн рублей.
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