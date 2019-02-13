Москва, 13 февраля, 2019, 09:03 — ИА Регнум. В России отмечается широкое распространение заболеваемости ОРВИ и гриппом. Эпидемический порог по гриппу превышен в 48 субъектах РФ, сообщили в Роспотребнадзоре.

Gorspravka09.ru Медицина

В основном гриппом и ОРВИ болеют дети в возрасте 3−6 и 7−14 лет, а также взрослое население. Так, превышение эпидпорога среди лиц старше 15 лет и старше отмечено в 42 регионах РФ.

Отмечается, что наиболее распространен на территории России вирус гриппа типа А (H1N1)09, A (H3N2).

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Как сообщало ИА REGNUM, заболеваемость гриппом и ОРВИ привела к закрытию в России около 4 тыс. школ и более 1 тыс. детских садов.

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