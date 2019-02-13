Чэнду, Китай, 13 февраля, 2019, 05:43 — ИА Регнум. Лесной пожар, который два дня бушевал в провинции Сычуань, а юго-западе Китая, был потушен, сообщает 12 февраля агентство Синьхуа.

wildfire Лесной пожар

Пожар начался раним утром 10 февраля в уезде Мули Ляншань-Ийского автономного округа провинции Сычуань. До настоящего времени не было никаких сообщений о жертвах или повреждений, нанесенных огнем. Причина возгорания выясняется.

Пламя распространилось на 20 гектар леса на высоте до 3,5 тыс. метров над уровнем море. Более 1,5 тыс. пожарных приняли участие в тушении пламени. К ним присоединились добровольцы среди местных жителей.

По информации провинциального пожарного департамента, шесть лесных пожаров было потушено за неделю Весеннего фестиваля или Китайского Нового года, которая продлилась с 4 по 10 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Юньнань на юго0западе Китая в районе известного туристического города Дали также ранее разгорелся лесной пожар, который удалось оперативно локализовать.