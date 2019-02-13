Ванино, Хабаровский край, 13 февраля, 2019, 05:57 — ИА Регнум. Жители свободного порта Ванино задыхаются от дыма лесных пожаров. Аномальная зима, которая не подарила пока жителям порто-франко ни одной снежинки, привела к возгораниям сухой растительности, лесным пожарам, задымлению жилых массивов. Но бороться с пожарами практически некому, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Порт Ванино в дыму

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В порто-франко видимость почти нулевая — дым, как густой туман, скрывает очертания зданий. В порту Ванино круглосуточно работают пушки-орошатели, но с дымом пушки не справляются, они для пылеподавления. Как в таких условиях работают люди — портовые докеры, моряки на пришвартованных у пирса судах — остается лишь догадываться.

Жители Ванинского района задыхаются:

«Я астматик. Вот, в каждом кармане по ингалятору, без них вообще не смогу выжить в такой ситуации. Перед глазами уже всё плывет, невыносимо, который день уже! Проветрить квартиру — невозможно! Вся одежда у всей семьи пропахла дымом», — пожаловалась продавец местного магазина Светлана.

В ГУ МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что о ситуации знают:

«В связи с тем, что в Ванинском районе сложились аномальные погодные условия — отсутствует снежный покров — что в принципе не характерно для данного района, регистрируются возгорания сухой растительности. Это не в лесах. Это возгорания травы в межпоселенческих территориях, на территориях населенных пунктов. Дым распространяется на жилые территории. Там находится краевая группировка пожарной охраны, это не МЧС России. Буквально несколько дней назад там был достаточно крупный пожар, в труднодоступной местности. Подразделениям пожарной охраны туда добраться не было никакой возможности. Задействовать пожарную авиацию в зимний период невозможно — в связи с морозами тушить водой нельзя, происходит обледенение воздушных судов. Поэтому проводят окарауливание территорий, чтобы исключить возможность возгорания жилого сектора. Вообще, пожары в зимнее время — это из разряда аномалий. Причина возгораний сухой растительности, преимущественно, человеческий фактор — люди выезжают на рыбалку, на охоту, разводят костры, бросают окурки. А потом всё вокруг горит. Хотелось бы напомнить людям об осторожном обращении с огнем», — сообщила пресс-секретарь ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

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Несколько иная информация у главы Ванинского района Александра Наумова, который своим постановлением уже ввёл на территории особый противопожарный режим — горит лес в окрестностях района.

«Задымление есть, сильное. Лес горит. Меры, какие возможно, мы принимаем. Но лес продолжает гореть. Жилые массивы мы, можно сказать, отбили, опасности для людей, имею в виду пожар, нет. Но горит лес в труднодоступных местах, машины наши туда не проходят. Написали в правительство края с просьбой помочь в решении этой проблемы. В районе веден особый противопожарный режим, все предприятия и организации предупреждены. Но вся проблема, она в чём? В том, что лесхозы, краевые, они противопожарные формирования-то распускают в целях экономии. У лесхозов есть обязанность формирования противопожарных команд. Но поскольку зимой, как правило, снег лежит, то и необходимости создания таких формирования как бы и нет. Не было. Но вот эта зима — выдалась аномальная. И лесхозы не сформировали такие подразделения. Их сейчас нет. Поселенческие власти на зимний период тоже не заключили договоры на противопожарные мероприятия. Никто не ждал такую зиму. По моему мнению, неплохо было бы пожарную авиацию задействовать. Ну, да, тушить водой. А мы тут чем тушим сейчас? Тоже водой. По-другому никак. Вдоль дорог, вдоль важных объектов, жилых массивов мы еще пока справляемся с тушением. Но в труднодоступные места, в тайгу техника не пройдет. Нет у нас такой техники», — прокомментировал ситуацию Александр Наумов.

Подобной зимы, по словам старожилов Ванино, в этих краях не видели с начала 70-х годов XX века.

Зато в Ванино очень хорошо помнят страшный пожар 1976 года, когда в октябре, уже в холода, загорелась тайга, потом поднялся шквальный ветер, и пламя перекинулось не только на жилые массивы, но и на артиллерийские склады, где хранились снаряды, по недосмотру уложенные боеголовками в сторону жилья. Склады вспыхнули, снаряды полетели на жилые массивы, круша стены зданий. Потом специальная комиссия Минобороны СССР установила, что плотность стрельбы была выше, чем во время Сталинградской битвы. Выгорела тогда половина района — дотла, без жилья остались сотни людей, экономике был нанесен колоссальный урон. Поэтому пожары у жителей Ванинского района и сегодня вызывают панические настроения. Правда, артиллерийских складов в окрестностях больше нет.

По поручению губернатора Хабаровского края Сергея Фургала специальная комиссия регионального минздрава выясняет взаимосвязь между угольной пылью из местных портов, которая в последнее время сведена к минимуму, и количеством бронхолегочных заболеваний. Неплохо было бы установить такую взаимосвязь и в отношении постоянно пылающих лесов, которые вызывают сильнейшее задымление жилых кварталов. И пора принять уже какие-то меры по защите людей от едкого дыма.

Как сообщало ИА REGNUM, в весенне-летний период 2018 года в Хабаровском крае были зафиксированы десятки крупных лесных пожаров. Многочисленные возгорания в лесах, палы сухой травы, по прогнозам МЧС, вполне могли стать причиной масштабных пожаров на территории края.

В 2016 году на территории Хабаровского края было зафиксировано 286 лесных пожаров, огонь охватил 97 тыс. гектаров лесов Государственного лесного фонда и хабаровского управления лесами.