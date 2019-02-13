Вашингтон, 13 февраля, 2019, 03:46 — ИА Регнум. Дополнительная военная техника будет размещена на европейской территории для противостояния России, передает Fox News.

U.S. Air Force Бронетранспортёр Stryker

Это произойдет уже в этом году. На европейской территории будут размещены многофункциональные модернизированные бронетранспортеры Stryker, которые будут оснащены лазерами, дронами, пушками и системой ПРО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Stryker A1 компании General Dynamics был представлен на выставке в Соединенных Штатах в середине ноября прошлого года.

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