Пушками и ПРО. США «поддержат» европейцев против России
Вашингтон, 13 февраля, 2019, 03:46 — ИА Регнум. Дополнительная военная техника будет размещена на европейской территории для противостояния России, передает Fox News.
U.S. Air Force
Бронетранспортёр Stryker
Это произойдет уже в этом году. На европейской территории будут размещены многофункциональные модернизированные бронетранспортеры Stryker, которые будут оснащены лазерами, дронами, пушками и системой ПРО.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Stryker A1 компании General Dynamics был представлен на выставке в Соединенных Штатах в середине ноября прошлого года.
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