Москва, 13 февраля, 2019, 00:29 — ИА Регнум. Выборы президента Украины 2019 года станут беспрецедентными по своему характеру и тем политическим рискам, которые угрожают действующему президенту страны и его окружению. Об этом 12 февраля заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко

«В отношении чистоты процесса: такого ещё не было, чтобы действующий президент страны контролировал 2/3 центральной избирательной комиссии. Такого не было, чтобы в бюджете выделялись финансовые ресурсы для каких-то гуманитарных программ: миллиард гривен выделяется на какие-то фонды, которые будут напрямую использовать в период предвыборной кампании. Такого не было, чтобы выделялись аккурат перед выборами финансовые ресурсы для монетизации субсидий. Это прямой подкуп избирателей! И все прекрасно это понимают», — заявил Килинкаров.

Характерно, что при всё при этом у многих экспертов нет твёрдой уверенности в победе Порошенко, однако цена вопроса очень высока, и власть действующая политическая элита в Киеве постарается удержать любой ценой, считает он.

«Цена вопроса очень высока. Если кто-то наивно полагает, что можно завершить конфликт на Донбассе и не привлечь к ответственности тех, кто совершил военные преступления и убивал людей, он очень глубоко ошибается. Победивший получает всё, проигравший всё теряет. Есть группа лиц, которые непосредственно принимали участие в принятии решения применения армии против собственного народа в нарушение конституции и законов Украины. Эти люди хотят любой ценой сохранить власть», — отметил он.

Фактически, борьба ведётся «за право вести переговоры по установлению мира», полагает Килинкаров. По его мнению, война рано или поздно закончится, но вопрос состоит в том, кто её будет заканчивать и кто будет нести ответственность за то, что произошло.

«Тот, кто побеждает на выборах, тот ведёт переговоры. Кампания будет очень жёсткая. Люди, которые совершили военные преступления, готовы пойти на всё, вплоть до срыва выборов. Этим эта кампания принципиально отличается от всех предыдущих», — заключил Килинкаров.