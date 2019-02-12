Москва, 12 февраля, 2019, 23:42 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарём США Майклом Помпео предупредил о негативных последствиях анонсированных Вашингтоном новых санкций из-за «дела Скрипалей». Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба МИД России.

Mid.ru Сергей Лавров и Майк Помпео

«Сергей Лавров подчеркнул, что этот ничем не оправданный шаг Вашингтона лишь усугубит ситуацию в двусторонних отношениях и атмосферу на мировой арене», — говорится в сообщении.

В ходе беседы российский министр отметил, что США намерены ввести дополнительные санкции «под абсолютно недоказанным предлогом». Он также назвал инцидент в Солсбери «мутной истории» и указал на то, что Сергея Скрипаля и его дочь «с тех пор никто не видел», информирует пресс-служба.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе в британских СМИ появилась информация о том, что в отравлении Скрипалей в Солсбери якобы участвовали три человека. По утверждениям издания, третьим в деле был некий офицер Сергей Федотов.

Позднее портал Bellingcat заявил, что указанный гражданин якобы мог быть причастен и к отравлению «Новичком» болгарского предпринимателя Емилияна Гебрева весной 2015 года.