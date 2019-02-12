Каракас, 12 февраля, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Власти Венесуэлы готовы вести диалог с оппозицией при посредничестве Организации Объединённых Наций или какой-либо из нейтральных стран. Об этом 12 февраля заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на брифинге в ООН.

pedrucho Протесты в Венесуэле

«Мы готовы сесть за стол переговоров — в Каракасе, Монтевидео, Мексике, Пекине, где угодно. Мы готовы к этому хоть через 15 минут, потому что все мы — венесуэльцы», — сказал Арреаса.

Напомним, в январе спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы республики при поддержке США и ряда других государств.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро уже заявлял о готовности к диалогу с оппозицией при участии международных посредников.