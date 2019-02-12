Вашингтон, 12 февраля, 2019, 21:54 — ИА Регнум. В Тихоокеанском регионе утроилась активность подводных лодок России, Китая и КНДР, поэтому США должны нарастить свои военно-морские силы на этом направлении, заявил 12 февраля начальник Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Филип Дэвидсон на слушаниях в сенате.

Defence Images Подводный флот

В частности, адмирал сообщил, что иностранные государства имеют в составе своих флотов около 400 подводных лодок, три четверти которых действуют в Индо-Тихоокеанском регионе.

Среди них Дэвидсон насчитал 160 российских, китайских и северокорейских субмарин.

«Пока эти три страны наращивают свою мощь, США списывают свои ударные подводные лодки быстрее, чем строят новые», — заявил адмирал и в связи с этим призвал увеличивать подводный флот и противолодочные системы корабельного и воздушного типа.

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