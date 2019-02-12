Нью-Йорк, США, 12 февраля, 2019, 21:46 — ИА Регнум. Фондовый рынок США растёт на волне оптимизма по поводу решений конгресса и торговых переговоров с Китаем, 12 февраля передает агентство Reuters.

Pixabay.com Нью-Йоркская фондовая биржа

К середине торгов индекс Dow Jones вырос на 337,49 пункта (1,35%), до 25 390,60 пункта, индекс S&P 500 вырос на 32,98 пункта (1,22%), до 2742,78 пункта, индекс Nasdaq вырос на 96,36 пункта (1,32%), до 7404,27 пункта.

«Законодатели хотят оставить правительство открытым — это одна из главных движущих сил рынка сегодня. И инвесторам нравится, что мы приближаемся к разрешению торговых споров. Сегодня все рискуют, все настроены покупать», — сообщает управляющий Hodges Funds Гари Брэдшоу.

Читайте также: Фондовый рынок США ждет новостей с переговоров в Китае