Ереван, 12 февраля, 2019, 20:26 — ИА Регнум. Специальная следственная служба (ССС) Армении сегодня, 12 февраля, предъявила экс-президенту Армении Роберту Кочаряну новое обвинение.

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Группа адвокатов Роберта Кочаряна сообщает, что, помимо обвинения по статье 300.1 («Cвержение конституционного строя»), Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по п. 2 ч. 4 ст. 311 («Получение взятки в особо крупном размере») Уголовного кодекса Армении. ССС подтвердила эту информацию.

В беседе с армянскими СМИ адвокат Кочаряна Арам Орбелян представил некоторые подробности: «Получение взятки, это касается идеи предположительного получения взятки от Сильвы Амбарцумян. У меня нет никакой дополнительной информации, у меня нет никаких доказательств, я не знаю, на основании чего они это предположили. Утверждения являются ложными, мы с этим не согласны».

На вопрос, было ли обвинение предъявлено на основании показаний Сильвы Амбарцумян, адвокат ответил: «На основании чего, не могу сказать, вообще неясно, какое это имеет отношение к делу «1 марта», чтобы [выдвигать обвинение] в рамках того же дела. То есть, по делу «1 марта» есть выдвинутое обвинение, в то же обвинение внесено изменение, оно дополнено статьей 311, если не ошибаюсь, обвинение по этой части».

Орбелян отметил, что другие адвокаты Кочаряна присутствовали при предъявлении обвинения, а он лично не присутствовал, поэтому не успел обсудить это с Кочаряном, но может сказать, что тот не признает обвинение.

Предприниматель Сильва Амбарцумян в октябре 2018 года заявила, что с целью получения лицензии на эксплуатацию рудников в 2008 году она дала взятку в размере 14 млн долларов тогдашнему министру охраны природы, экс-депутату Национального собрания от Республиканской партии Армении (РПА) Араму Арутюняну. Сейчас Арутюняну предъявлено обвинение, он находится в розыске.

В настоящее время Роберт Кочарян находится под арестом. В июле прошлого года ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях 1 марта 2008 года. Суд общей юрисдикции Еревана 27 июля прошлого года избрал в отношении него в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца. Однако 13 августа Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции на основании неприкосновенности, предоставляемой президенту Конституцией. 15 ноября Кассационный суд направил дело в Апелляционный суд для проведения нового расследования. Апелляционный суд 7 декабря вынес решение в пользу повторного ареста экс-президента.