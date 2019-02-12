Москва, 12 февраля, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Роспотребнадзор разработал проект поправок в законодательство, которым водится новое понятие «качество пищевой продукции». Об этом 12 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

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Как уточняется, документ разработан во исполнение плана реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в России до 2030 года.

В законопроекте закрепляются принципы здорового питания в стране, а также устанавливаются характеристики пищевой продукции, определяющие её качество: безопасность, потребительские свойства, энергетическая и пищевая ценность, аутентичность и прочее.

Соответствующие поправки ведомство предлагает внести в федеральный закон от 2 января 2000 года «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

Сообщается, что в настоящее время завершается межведомственное согласование проекта, после чего документ будет внесен в правительство России.