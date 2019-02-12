Триполи, 12 февраля, 2019, 19:19 — ИА Регнум. Как сообщает западное издание Middle East Monitor, Египет руководит тайной кампанией по поддержке на предстоящих президентских выборах в Ливии, которые намечены на конец 2019 года, Саифа аль-Ислама Каддафи, сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи. Центр политических и стратегических исследований «Аль-Ахрам» со ссылкой на собственные источники сообщает, что дядя Каддафи Ахмад Каддаф аль-Дам проводит встречи с лидерами ливийских племен в столице Египта Каире, чтобы заручиться их поддержкой Саифа аль-Ислама на основе договоренностей, достигнутых при помощи Египетской генеральной разведывательной службы. Согласно источникам, эти встречи подготовили почву для организации конференции племен 7 февраля в Рас-Лануфе, которая прошла к востоку от Сирта и была предпринята для обсуждения выборов в Ливии.

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Напомним, что сын Каддафи Саиф аль-Ислам недавно освободился из тюрьмы. В 2015 году суд в Триполи вынес ему смертный приговор по обвинению в преступлениях против народа Ливии. Но приговор так и не привели в исполнение, а в 2018 году сын Каддафи попал под амнистию. Недавно МИД России заявлял, что сына Каддафи все еще поддерживают определенные племена в Ливии, поэтому нет ничего удивительного в его президентских амбициях.