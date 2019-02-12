Москва, 12 февраля, 2019, 18:08 — ИА Регнум. На Западе выросло целое поколение политиков, журналистов и политологов, которые зарабатывают на теме о том, что «Россия виновата», полагает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 12 февраля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова президента Украины Петра Порошенко о российском вмешательстве в избирательный процесс на Украине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

«Надо понимать, что на Западе выросло целое поколение и политиков, и журналистов, и политологов, которые зарабатывают на том, что Россия виновата, — сказал Делягин. — И то, что Россия виновата, является у них первичным, базовым инстинктом. Простой пример. В Америке беспрецедентные холода. И в американских медиа идёт реальное обсуждение — а что будет, если Путин отключит нам электричество? Люди, которые находятся в этой парадигме, поверят любой околесице, что Россия виновата. А если они этого не услышат, то будут генерировать сами. Потому что без этого их существование будет неполным».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля Порошенко пообещал, что в ближайшее время представит доказательства вмешательства РФ в избирательный процесс на Украине. Кроме того, он заявил, что Россия продолжает активные действия на этом направлении и её цель — остановить Украину на её пути на Запад и вернуть страну в сферу российского влияния.