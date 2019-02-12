Москва, 12 февраля, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Законопроект об устойчивости российского сегмента интернета Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля. В качестве аргументов указывается необходимость обеспечения надежности работы почты, интернет-банкинга, а также конфиденциальности передачи сообщений между российскими пользователями.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

Цель — «обеспечить более-менее четкий мониторинг всей сети связи», заверяют авторы.

Инициатива внесена в Госдуму членами Совфеда Людмилой Боковой, Андреем Клишасом и депутатом Госдумы Андреем Луговым (ЛДПР).

Предложение вызвало дискуссию. Против выступили ЛДПР и КПРФ, «Справедливая Россия» приняла решение о свободном голосовании, «Единая Россия» заявила о поддержке инициативы.

Вместе с тем в ходе обсуждения Людмила Бокова указала на доктрину США, которой допускается возможность проведения наступательных операций в киберпространстве.

В этой связи на базе Роскомнадзора создается центр противодействия угрозам, который и будет принимать решения относительно обеспечения кибербезопасности в России.

Новые возможности

Законопроектом, в частности, вводятся правила маршрутизации трафика, в соответствии с которыми весь обмен трафиком должен будет осуществляться через определенные точки обмена трафиком, включенные в специальный реестр, отметил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

При этом для операторов связи, собственников или владельцев технологических сетей связи, иных лиц при использовании линий связи, пересекающих Государственную границу РФ, вводится обязанность в сроки, порядке, составе и формате, определяемых Роскомнадзором, предоставлять ему в электронной форме информацию об осуществляющих функцию маршрутизации средствах связи, обеспечивающих взаимодействие с такими линиями связи, в том числе через иные линии связи, на которых на территории РФ не установлены осуществляющие функцию маршрутизации средства связи.

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Предусматривается, что в случаях возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования на территории РФ интернета Роскомнадзором может осуществляться централизованное управление — в определенном правительством РФ порядке, включающем, в том числе меры по устранению угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования на территории РФ интернета.

Законопроект вводит возможность проведения учений, положение о проведении которых устанавливает правительство РФ.

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Доработают

Законопроект предполагается доработать, в том числе с учетом замечаний правительства РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин указал на то, что при подготовке законопроекта ко второму чтению комитету по информполитике следует выстроить эффективную работу в том числе с представителями правительства.

«Изучите те замечания, которые звучат и от делового сообщества», — рекомендовал Володин.

Он подчеркнул, что законопроект «должен обеспечить устойчивость и безопасность российского интернета, не закрыть, не отрубить, а обеспечить безопасность».