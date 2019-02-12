Анкара, 12 февраля, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Турецкая ежедневная газета Hürriyet выступила с комментарием относительно заявления официального представителя МИД Турции Хами Аксоя, обвинившего Китай в применении пыток в лагерях и тюрьмах по отношению к уйгурским туркам. По его словам, «более миллиона уйгуров столкнулись с политикой принудительного задержания, пыток и идеологической обработки в тюрьмах и концлагерях» и «уйгуры, живущие за пределами Китая, в том числе в Турции, не могут получить сведений о близких и родственниках на родине». При этом газета ссылается на уйгурского ученого Тахира Имина, который от имени уйгуров выразил благодарность турецким властям, а Анкару назвал «примером для других мусульманских стран, которые могли бы оказать дополнительное давление на Пекин».

Уйгурская семья

Комментируя ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в «перевоспитательных лагерях» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Отмечалось, что Китай, являясь членом Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в полной мере выполняет свои международные обязательства. Кстати, по данным западного издания Global Times, уйгуры, в большинстве своем мусульмане по вероисповеданию, представляющие собой одно из многомиллионных национальных меньшинств Китая, компактно проживают в Синьцзяне и пограничных с ним странах Средней Азии. Также более 60 тысяч уйгуров, родственных туркам по языку, проживают в нескольких районах в Турции. В Синьцзяне также действует экстремистская организация «Восточный Туркестан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которую Китай обвиняет в стремлении к расколу страны. Кстати, ранее представители некоторых политических партий Турции вносили вопрос «Восточного Туркестана» в повестку внутренних дел. Странность в том, что обвинения с турецкой стороны звучат на фоне того, как Анкара пытается развивать отношения с Китаем. Недавно президент Эрдоган даже пригласил лидера КНР Си Цзиньпина посетить Турцию. К тому же Анкара получила кредит на 3,6 млрд долларов для развития энергетического и транспортного сектора от Промышленного и коммерческого банка Китая. На данный момент Китай является третьим крупнейшим торговым партнером Турции. Тем не менее по оценке Hürriyet, во взаимоотношениях между Анкарой и Пекином наступает период взаимного отчуждения.