Астана, 12 февраля, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Представители министерств сельского хозяйства России, Казахстана и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу торговли пшеницей, сообщили 12 февраля в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Пшеница

В ЕЭК отметили, что договоренность между тремя странами стала результатом переговоров об образовании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном.

Церемония подписания трехстороннего меморандума прошла в Москве. Член коллегии по торговле ЕЭК Вероника Никишина выразила надежду, что подписанный документ позволит восстановить цепочку поставок пшеницы из стран ЕАЭС на рынки Ирана и стран региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля заместитель министра сельского хозяйства Казахстана Гульмира Исаева заявила, что трехстороннее соглашение между Россией, Казахстаном и Ираном позволит поставлять пшеницу на рынки Афганистана, Сирии и Ирака.